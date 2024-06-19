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Могут ли украинцы пересекать границу с помощью Резерв+: разъяснение ГПСУ

Украина, Среда 19 июня 2024 18:54
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Могут ли украинцы пересекать границу с помощью Резерв+: разъяснение ГПСУ Архивное фото: спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский, Дмитрий Левицкий

Украинцы на пунктах пропуска смогут предъявить пограничникам электронную версию военно-учетного документа, который нужен для выезда за границу.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

На границе принимают электронные военно-учетные документы

Министерством обороны анонсирована возможность оформления военно-учетного документа в электронной форме с использованием мобильного приложения.

"В связи с этим Государственная пограничная служба Украины отмечает, что в пунктах пропуска на границе мероприятия пограничного контроля будут проходить по-прежнему с соблюдением норм действующего законодательства", - сказал Демченко.

По его словам, решение о пропуске лиц будут приниматься на основе наличия всех необходимых условий пропуска и информации, которая дает основания для пересечения границы.

"В частности, это касается и наличия в военно-учетных документах в бумажной или электронной форме информации с указанием оснований об освобождении от мобилизации, или исключения из воинского учета по состоянию здоровья. Напомним, с 18 мая это является дополнительным условием пересечения границы отдельных категорий граждан", - добавил спикер.

Что советуют пограничники

Кроме этого, для обеспечения проверки и организации надлежащего процесса в пунктах пропуска, предотвращения использования поддельных документов пограничники, в случае необходимости, осуществляют проверку информации по военно-учетным документам через систему "Оберег".

Демченко советует гражданам внимательно проверять информацию в своих военно-учетных документах, в том числе и в электронной форме, которая дает право на пересечение государственной границы. Он отметил, что в случае недостаточной информации, которая является основанием для пропуска, лицу может быть отказано в пересечении границы.

Что предшествовало

Вчера в Резерв+ появился QR-код и это означает, что электронный военно-учетный документ приобрел такую же юридическую силу, как и бумажный.

Позже Кабмин принял решение о том, что военно-учетный документ в электронной форме будет действителен не больше года.

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ДПСУ Пограничники
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Могут ли украинцы пересекать границу с помощью Резерв+: разъяснение ГПСУ
Могут ли украинцы пересекать границу с помощью Резерв+: разъяснение ГПСУ
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