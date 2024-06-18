Військово-обліковий документ в електронній формі буде дійсним не більше року
Уряд України сьогодні, 18 червня, ухвалив рішення про те, що військово-обліковий документ в електронній формі буде дійсним не більше року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.
За словами нардепа, тепер прописано, що у військово-обліковому документі буде QR-код.
"Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування", - повідомив Гончаренко.
Також військово-обліковий документ в електронній та паперовій формі матиме одну й ту саму силу.
Зміни в додатку Резерв+
Відсьогодні в Резерв+ з'явився QR-код і це означає, що електронний військово-обліковий документ отримав таку саму юридичну силу, як і паперовий.
Водночас в Міноборони пояснили, що QR-код поки що з'явився не у всіх, оскільки ця функція запускається кількома хвилями.
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