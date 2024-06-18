Архівне фото: військово-обліковий документ в електронній формі буде дійсним не більше року (Віталій Носач, РБК-Україна)

Уряд України сьогодні, 18 червня, ухвалив рішення про те, що військово-обліковий документ в електронній формі буде дійсним не більше року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Олексія Гончаренка.

За словами нардепа, тепер прописано, що у військово-обліковому документі буде QR-код. "Строк дії військово-облікового документа в електронній формі становить не більше одного року з дати його формування", - повідомив Гончаренко. Також військово-обліковий документ в електронній та паперовій формі матиме одну й ту саму силу.