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Чи можуть в Україні знову бути блекаути: що каже міністр енергетики

Фото: міністр енергетики України Герман Галущенко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Наразі в Україні є єдина загроза, що може призвести до системної аварії. Й передбачити цю загрозу та її масштаби - складно.

Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Насправді, єдина загроза для системної аварії - це атаки росіян. Передбачити рівень атак і коли вони будуть - це складно. У мене вже зараз є багато питань, бо, відверто кажучи, я очікував іншої ситуації на сьогодні", - пояснив Галущенко.

Водночас міністр зауважив, що наразі насправді немає передумов для блекаутів.

"Більше того, навіть, якщо буде критичний вплив внаслідок атак на енергосистему, блекаути можуть бути, але матимуть тимчасовий характер", - наголосив він.

Блекаути в Україні

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак такі "блекаути" не будуть тривалими.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна "Що чекає на Україну восени та взимку? Три сценарії розвитку ситуації в енергосистемі".

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ЕлектроенергіяВійна Росії проти України