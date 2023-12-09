Могут ли в Украине снова быть блэкауты: что говорит министр энергетики

"На самом деле, единственная угроза для системной аварии - это атаки россиян. Предсказать уровень атак и когда они будут - это сложно. У меня уже сейчас есть много вопросов, потому что, откровенно говоря, я ожидал другой ситуации на сегодня", - пояснил Галущенко.

В то же время министр отметил, что сейчас на самом деле нет предпосылок для блэкаутов.

"Более того, даже если будет критическое влияние в результате атак на энергосистему, блэкауты могут быть, но будут иметь временный характер", - подчеркнул он.

Блэкауты в Украине

Недавно министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что в случае ударов российских оккупантов по энергообъектам этого осенне-зимнего периода в стране возможны отключения света. Однако такие "блэкауты" не будут длительными.

Подробнее о рисках отключений света из-за новых массированных ударов кафиров по энергосистеме - читайте в материале РБК-Украина "Что ждет Украину осенью и зимой? Три сценария развития ситуации в энергосистеме".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.