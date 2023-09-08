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Чи можуть в Україні мобілізувати людей, які не підлягають призову: що кажуть у ТЦК

Фото: у ТЦК розповіли, чи можуть в Україні мобілізувати людей, які не підлягають призову (armyinform.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Україні не можуть прийняти на військову службу за контрактом людей, які не підлягають призову згідно із законодавством. Проте є певні виключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Кременчуцького районного ТЦК та СП Романа Сушка в інтерв'ю "Кременчуцький ТелеграфЪ".

За його словами, ТЦК не може мобілізувати осіб з інвалідністю. Проте якщо вони самі проявляють бажання служити, їх направляють на ВЛК. Тоді комісія вирішує, чи може та чи інша людина служити.

Це ж саме стосується непридатних до військової служби за станом здоров’я. Якщо людина хоче служити, вона має написати заяву, інакше її не можна призвати.

Також в Україні не можуть призвати людей віком понад 60 років, адже згідно з законом проходити військову службу можна тільки до 60 років.

Багатодітних військовозобов’язаних призвати можуть, але тільки якщо така особа сама напише заяву.

"А ще я вимагаю заяву від його дружини, бо були випадки, коли через якісь непорозуміння з дружиною, негаразди в сім’ї, чоловік писав заяву на мобілізацію, його призивали, а потім до мене приходила дружина з дітьми та починали вимагати вернути чоловіка назад", - додав Сушко.

Мобілізація в Україні

Наразі під призов підлягають військовозобов'язані чоловіків віком від 18 до 60 років. Проте є певні виключення, про які написано у матеріалі РБК-Україна.

При цьому нещодавно в Україні затвердили новий розклад хвороб, за яким будуть оцінювати придатність до військової служби. Зокрема, за "спірними" статтями придатними будуть визнаватимуть всіх.

Водночас в Україні продовжать існувати обмеження за станом здоров’я для розподілу військових.

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ТЦКМобілізація в Україні