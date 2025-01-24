Чи можуть удари вглиб РФ зменшити масовані обстріли України: пояснення експертів

Літаки, якими Росія завдає ракетних ударів по території України знаходяться на досить далекій відстані. Тому удари вглиб РФ не зможуть звести до нуля обстріли України.

На думку військового експерта Олексія Гетьмана, Україна може і надалі завдавати ударів по нафтопереробних комплексах і хімічних підприємствах, які виготовляють ракетне паливо. Однак просто зробити так, щоб літаки в Росії взагалі не могли злетіти, неможливо.

"Росія - країна-бензоколонка, нам складно все буде знищити. У них є власна нафта. Ми все знищимо, а вони накачали і знову виробляють", - сказав Гетьман.

Це пов'язано з тим, що літаки, з яких росіяни б'ють по українських територіях, здебільшого базуються на аеродромах "Оленья", "Енгельс", "Дягілєво", "Шайківка", "Саваслєйка", "Ахтубинськ" і "Моздок". А ось стратегічні бомбардувальники перебувають на аеродромі "Оленья", куди технічно складно дістати. Ще частину бомбардувальників Ту-22 тримають на "Дягілєво", куди ми можемо дотягнутися, але там їх досить мало.

"У "Дягілєво" є інфраструктура для обслуговування всіх типів стратегічних бомбардувальників, але мінімальна, тому що це навчальний центр. А ось кілька Ту-22 - одну ескадрилью вони можуть обслуговувати", - авіаційний експерт Валерій Романенко.

Україна може намагатися обмежити запас палива для літаків Ту-160 ударами по Енгельсу, але ці літаки росіяни рідко використовують для ударів.

Головний редактор Defence Express Олег Катков зазначив, що на Енгельсі розташований завод "Комбінат Кристал". Він належить до державного стратегічного резерву, і на ньому зберігають паливо для літаків Ту-95МС і Ту-160. Українські війська нещодавно атакували базу і, найімовірніше, удари триватимуть. Але він вважає, що це не вплине на зменшення атак на Україну, але створить росіянам певні труднощі.

"Поразка цієї нафтобази точно ускладнить експлуатацію цієї авіабази, але не унеможливить її. Ворог буде витрачати на це додаткові ресурси. На ній також було специфічне паливо марки Т-8В, яке необхідне для Ту-160, що є єдиними його споживачами. Можливе знищення частини запасів цього палива може призвести до зниження активності Ту-160, але вони і без того обмежено використовувалися ворогом для удару по Україні", - зазначає Катков у коментарі РБК-Україна.