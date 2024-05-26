Чи можуть ТЦК забирати водійські права у військовозобов'язаних: пояснення Міноборони

Територіальні центри комплектування не можуть позбавляти військовозобов'язаних водійських прав. Проте це може зробити суд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.
Зазначається, що у разі невиконання обов’язків військовозобов’язаним ТЦК та СП можуть подавати позов до суду з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.
Рішення про позбавлення водійських прав ухвалює суддя. У Міноборони наголошують, що рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню.
Також у рамках мобілізації можуть вилучити траспортний засіб. Але є умова - не повинен бути єдиний транспортний засіб громадянина.
Нагадаємо, 18 травня набрав чинності новий закон про мобілізацію. За новим законодавством, військовозобов’язані до 16 липня 2024 року повинні оновити свої облікові дані.
Уточнити персональні дані можна кількома способами: у ТЦК та ЦНАПах, а також через мобільний застосунок "Резерв+". Раніше ми пояснювали, чи обов'язково всім військовозобов'язаним українцям реєструватися у застосунку "Резерв+"
Як працює електронний кабінет "Резерв+" - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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