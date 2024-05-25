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Військовозобов'язаним пояснили, чи обов'язково реєструватися у застосунку "Резерв+"

Україна, Субота 25 травня 2024 22:07
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Військовозобов'язаним пояснили, чи обов'язково реєструватися у застосунку "Резерв+" Фото: у Міноборони пояснили, чи обов'язково реєструватися у "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Військовозобов'язаним українцям не обов'язково реєструвати у мобільному застосунку "Резерв+". Але це пришвидшує оновлення військових даних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

У відомстві пояснюють, що авторизація у застосунку "Резерв+" не є обов'язковою для українців, це лише додаткова зручність.

Наразі через "Резерв+" можна оновити військово-облікові дані. Це зробити потрібно до 16 липня 2024 року.

Також уточнити облікові дані можна через центри наданні адміністративних послуг та ТЦК. У разі перебування за кордоном можна надіслати інформацію на офіційну електронну адресу ТЦК та СП за місцем перебування військовому обліку.

Також у мобільному застосунку "Резерв+" буде можливість сформувати військово-обліковий документ в електронній формі.

Новий закон про мобілізацію

Нагадаємо, 18 травня 2024 року набрав чинності новий закон про мобілізацію. Він уточнює певні процеси мобілізації, виплати військовим, умови бронювання та відстрочки.

Одним з головних нововведень, згідно з новим законодавством, є обов'язкове уточнення даних військовозобов'язаним. Це потрібно зробити до 16 липня, інакше буде адміністративна відповідальність.

Також в Україні запрацював електронний кабінет військовозобов'язаного. Як працює застосунок "Резерв+" - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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