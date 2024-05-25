Військовозобов'язаним пояснили, чи обов'язково реєструватися у застосунку "Резерв+"
Військовозобов'язаним українцям не обов'язково реєструвати у мобільному застосунку "Резерв+". Але це пришвидшує оновлення військових даних.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.
У відомстві пояснюють, що авторизація у застосунку "Резерв+" не є обов'язковою для українців, це лише додаткова зручність.
Наразі через "Резерв+" можна оновити військово-облікові дані. Це зробити потрібно до 16 липня 2024 року.
Також уточнити облікові дані можна через центри наданні адміністративних послуг та ТЦК. У разі перебування за кордоном можна надіслати інформацію на офіційну електронну адресу ТЦК та СП за місцем перебування військовому обліку.
Також у мобільному застосунку "Резерв+" буде можливість сформувати військово-обліковий документ в електронній формі.
Новий закон про мобілізацію
Нагадаємо, 18 травня 2024 року набрав чинності новий закон про мобілізацію. Він уточнює певні процеси мобілізації, виплати військовим, умови бронювання та відстрочки.
Одним з головних нововведень, згідно з новим законодавством, є обов'язкове уточнення даних військовозобов'язаним. Це потрібно зробити до 16 липня, інакше буде адміністративна відповідальність.
Також в Україні запрацював електронний кабінет військовозобов'язаного. Як працює застосунок "Резерв+" - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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