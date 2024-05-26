Могут ли ТЦК забирать водительские права у военнообязанных: объяснение Минобороны

Отмечается, что в случае невыполнения обязанностей военнообязанным ТЦК и СП могут подавать в суд по поводу временного ограничения граждан Украины в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Решение о лишении водительских прав принимает судья. В Минобороны подчеркивают, что решения суда по таким делам подлежат немедленному исполнению.

Также в рамках мобилизации могут изъять транспортное средство. Но есть условие - не должно быть единственное транспортное средство гражданина.