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Могут ли ТЦК забирать водительские права у военнообязанных: объяснение Минобороны

Фото: в Минобороны объяснили, могут ли ТЦК забирать водительское удостоверение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Территориальные центры комплектования не могут лишать военнообязанных водительских прав. Однако это может сделать суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Отмечается, что в случае невыполнения обязанностей военнообязанным ТЦК и СП могут подавать в суд по поводу временного ограничения граждан Украины в праве управления транспортным средством во время мобилизации.

Решение о лишении водительских прав принимает судья. В Минобороны подчеркивают, что решения суда по таким делам подлежат немедленному исполнению.

Также в рамках мобилизации могут изъять транспортное средство. Но есть условие - не должно быть единственное транспортное средство гражданина.

 

Новый закон о мобилизации

Напомним, 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. По новому законодательству военнообязанные до 16 июля 2024 года должны обновить свои учетные данные.

Уточнить персональные данные можно несколькими способами: в ТЦК и ЦПАУ, а также через мобильное приложение "Резерв+". Ранее мы объясняли, обязательно ли всем военнообязанным украинцам регистрироваться в приложении "Резерв+"

Как работает электронный кабинет "Резерв+" - читайте в материале РБК-Украина.

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