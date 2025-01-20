Чи можуть ТЦК вручати повістки на блокпосту: пояснення юриста

Чи можуть ТЦК вручати повістки на блокпостах

Експерт нагадав, що повістка - це офіційний документ, який зобов'язує громадянина з'явитися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП):

або для уточнення облікових даних;

або для проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

або для мобілізації.

"Вручення повісток стало однією з актуальних тем в Україні, особливо в умовах воєнного стану. Вручення повісток на блокпостах - питання, яке викликає численні дискусії та запитання", - наголосив юрист.

За його словами, підстави для вручення повісток на блокпостах дійсно можуть бути.

"Законодавство України не забороняє вручення повісток на блокпостах. Згідно з законом, повістки можуть вручатися у будь-якому місці, де можливо встановити особу громадянина, що підлягає військовому обліку. Це може включати блокпости, робочі місця, місця проживання або навіть вулицю", - пояснив Лобунько.

Він зауважив, що блокпости є місцями підвищеного контролю - особливо у зонах, де ведуться активні бойові дії.

"В таких умовах оперативні потреби можуть вимагати вручення повісток саме на блокпостах - для уточнення облікових даних та подальшої мобілізації", - повідомив експерт.

Водночас він розповів про деякі правові аспекти вручення повісток на блокпостах:

ідентифікація особи - йдеться про те, що повістка може бути вручена лише після перевірки документів та ідентифікації особи (це гарантує, що повістка буде вручена саме тому, хто підлягає мобілізації);

офіційне вручення - повістка повинна бути вручена особисто в руки під підпис (у випадку відмови, це має бути зафіксовано відповідним актом).

Водночас, за словами юриста, громадяни мають право оскаржувати дії посадових осіб - якщо вони вважають, що повістка була вручена з порушенням законодавства.

"У випадку сумнівів чи порушень, рекомендовано звернутися до кваліфікованого юриста для захисту своїх прав", - наголосив Лобунько.

Насамкінець він зауважив, що вручення повісток на блокпостах є законною практикою в Україні, особливо в умовах воєнного стану.

"Важливо дотримуватися законодавчих вимог та процедур, щоб забезпечити права громадян і ефективність мобілізаційних заходів. Громадяни повинні знати свої права і бути готовими до взаємодії з представниками ТЦК та СП в будь-якому місці", - підсумував юрист.