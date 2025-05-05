Чи можуть США вийти з мирного процесу по Україні: оцінка посла Мельника

Як розповів Мельник, у Німеччині є поняття "Zweckoptimismus", яке означає оптимізм, до якого себе змушуєш. Керуючись цією формулою, він сподівається, що погрози Штатів вийти з мирного процесу є тактикою переговорного процесу.

"І ми ж бачимо, що вона спрацьовує, якщо бути відвертими. Всі гравці мимоволі починають швидше рухатися. Ми чуємо заяви ледь не щотижня від глави Держдепу, та й на найвищому рівні, що ну от все, ниточка обривається. Нам це звичайно неприємно, ну як же це так - або пан, або пропав - адже на кону стоїть наше існування", - додав він.

За словами посла, він вірить в те, що Штати зрештою не вийдуть з переговорного процесу, насамперед з погляду власних інтересів.. Зокрема Білому дому буде важко пояснити власним виборцям й світовій спільності - чому справа так й не була доведена до кінця.

"Ну ось давайте собі уявимо: припиняється ця посередницька місія. Росія, очевидно, із ще більшою жорстокістю продовжує війну, щоб показати, що ми втратили цей останній шанс, що треба було погоджуватися, а тепер ми вам покажемо, і ще більше завоюємо територій, і ще більше знищимо людей. А американці будуть за цим спостерігати зі сторони. Від такого сценарію США точно не виграють", - відзначив Мельник.