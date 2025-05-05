Чи можуть США вийти з мирного процесу по Україні: оцінка посла Мельника
Сполучені Штати Америки (США) навряд чи вийдуть з мирного процесу щодо повномасштабної війни в Україні, оскільки не виграють від такого сценарію.
Про це розповів посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю РБК-Україна.
Як розповів Мельник, у Німеччині є поняття "Zweckoptimismus", яке означає оптимізм, до якого себе змушуєш. Керуючись цією формулою, він сподівається, що погрози Штатів вийти з мирного процесу є тактикою переговорного процесу.
"І ми ж бачимо, що вона спрацьовує, якщо бути відвертими. Всі гравці мимоволі починають швидше рухатися. Ми чуємо заяви ледь не щотижня від глави Держдепу, та й на найвищому рівні, що ну от все, ниточка обривається. Нам це звичайно неприємно, ну як же це так - або пан, або пропав - адже на кону стоїть наше існування", - додав він.
За словами посла, він вірить в те, що Штати зрештою не вийдуть з переговорного процесу, насамперед з погляду власних інтересів.. Зокрема Білому дому буде важко пояснити власним виборцям й світовій спільності - чому справа так й не була доведена до кінця.
"Ну ось давайте собі уявимо: припиняється ця посередницька місія. Росія, очевидно, із ще більшою жорстокістю продовжує війну, щоб показати, що ми втратили цей останній шанс, що треба було погоджуватися, а тепер ми вам покажемо, і ще більше завоюємо територій, і ще більше знищимо людей. А американці будуть за цим спостерігати зі сторони. Від такого сценарію США точно не виграють", - відзначив Мельник.
Погрози США погрожують вийти з переговорів
Нещодавно державний секретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон може вийти з мирного процесу, якщо найближчим часом не з’являться перспективи для швидкої угоди між Україною та Росією.
Пізніше голова Білого дому Дональд Трамп також підтвердив цю можливість. Зокрема він зазначив, що Штати можуть вийти з переговорів, якщо одна зі сторін буде ставити перепони для досягнення миру.
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