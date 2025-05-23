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Чи можуть США вивести війська з Європи: що каже Мерц

Фото: Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Німеччина поки що не спостерігає ознак, що США ухвалять рішення вивести свої війська з європейських країн.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Digi24.

"Ми рішуче підтримуємо Україну, але ми також єдині як європейці і, коли це можливо, діємо як одна команда разом зі США", - наголосив глава німецького уряду.

Він додав, що в рамках НАТО необхідно стійко зміцнювати європейський оборонний потенціал.

За словами Мерца, Німеччина планує витрачати 5% свого ВВП на оборону вже до 2032 року, виходячи з розрахунку 3,5% ВВП на військові закупівлі та 1,5% на інфраструктуру військового значення, включно з дорогами, мостами і портами.

Також канцлер відповів на запитання про те, чи може президент США Дональд Трамп ухвалити рішення про скорочення кількості американських військ у Європі.

"Немає жодних ознак того, що США виведуть війська з Європи", - зазначив він.

Заяви США

Нагадаємо, раніше посол США при НАТО Метью Вітакер заявляв, що США готуються до переговорів з європейцями щодо можливості поступового виведення американських солдатів з Європи.

Він уточнив, що такі переговори Вашингтон хоче почати після саміту НАТО, який відбудеться з 24 по 26 червня.

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НАТОСполучені Штати АмерикиФрідріх Мерц