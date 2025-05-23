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Могут ли США вывести войска из Европы: что говорит Мерц

Фото: Фридрих Мерц, канцлер Германии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Германия пока не наблюдает признаков, что США примут решение вывести свои войска из европейских стран.

Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Digi24.

"Мы решительно поддерживаем Украину, но мы также едины как европейцы и, когда это возможно, действуем как одна команда вместе с США", - подчеркнул глава немецкого правительства. 

Он добавил, что в рамках НАТО необходимо устойчиво укреплять европейский оборонный потенциал. 

По словам Мерца, Германия планирует тратить 5% своего ВВП на оборону уже к 2032 году, исходя из расчета 3,5% ВВП на военные закупки и 1,5% на инфраструктуру военного значения, включая дороги, мосты и порты.

Также канцлер ответил на вопрос о том, может ли президент США Дональд Трамп принять решение о сокращении количества американских войск в Европе. 

"Нет никаких признаков того, что США выведут войска из Европы", - отметил он. 

Заявления США

Напомним, ранее посол США при НАТО Мэтью Уитакер заявлял, что США готовятся к переговорам с европейцами о возможности постепенного вывода американских солдат из Европы.

Он уточнил, что такие переговоры Вашингтон хочет начать после саммита НАТО, который пройдет с 24 по 26 июня.

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НАТОСоединенные Штаты АмерикиФридрих Мерц