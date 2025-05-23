Могут ли США вывести войска из Европы: что говорит Мерц

"Мы решительно поддерживаем Украину, но мы также едины как европейцы и, когда это возможно, действуем как одна команда вместе с США", - подчеркнул глава немецкого правительства.

Он добавил, что в рамках НАТО необходимо устойчиво укреплять европейский оборонный потенциал.

По словам Мерца, Германия планирует тратить 5% своего ВВП на оборону уже к 2032 году, исходя из расчета 3,5% ВВП на военные закупки и 1,5% на инфраструктуру военного значения, включая дороги, мосты и порты.

Также канцлер ответил на вопрос о том, может ли президент США Дональд Трамп принять решение о сокращении количества американских войск в Европе.

"Нет никаких признаков того, что США выведут войска из Европы", - отметил он.