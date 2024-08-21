Чи можуть списати борги за комуналку під час війни: пояснення юриста

Законодавче регулювання

Помічник адвоката ЮК "Приходько та партнери" Ілля Колесник у коментарі для РБК-Україна розповів, що на сьогодні в українському законодавстві відсутні норми, які б передбачали автоматичне списання боргів за комунальні послуги для всіх категорій споживачів.

Водночас, на період воєнного стану діють певні обмеження, які були введені Постановою Кабінету Міністрів України №206 від 5 березня 2022 року. Ці обмеження включали:

Заборону стягнення боргів за комунальні послуги, які виникли після 24 лютого 2022 року, для жителів територій, де ведуться бойові дії, та тимчасово окупованих територій. Проте це стосується лише тих споживачів, які документально підтвердили свою тимчасову відсутність у цих помешканнях.

Заборону нарахування штрафів, пені та інших санкцій на борги населення за комунальні послуги незалежно від дати їх виникнення.

Заборону відключення комунальних послуг через неоплату.

Однак, ситуація змінилася з 29 грудня 2023 року, коли Постановою Кабміну №1405 цей мораторій було скасовано.

"Відтоді відновлено нарахування пені, штрафів, та інших санкцій за комунальні послуги, а також можливість стягнення заборгованості в судовому порядку та відключення споживачів від комунальних послуг. Єдиним виключенням залишаються тимчасово окуповані території та території, де ведуться бойові дії", – зазначає помічник адвоката.

Як ініціювати списання боргів

Попри на складні обставини, споживачі комунальних послуг мають законну можливість ініціювати списання своїх боргів перед постачальниками. Важливо розуміти, що для цього необхідна певна передумова: постачальник послуг повинен звернутися до суду з позовом про стягнення заборгованості зі споживача.

Якщо під час судового розгляду суд стане на бік споживача, йому може бути надано право списати борги за комунальні послуги. Це можливо за кількома обставинами:

Тривалість заборгованості . Якщо борг перед постачальником існує понад три роки.

. Якщо борг перед постачальником існує понад три роки. Борги попередніх власників. Якщо заборгованість виникла через нарахування коштів попередніми власниками житла.

Якщо заборгованість виникла через нарахування коштів попередніми власниками житла. Некоректне нарахування. Якщо постачальник неправильно нарахував борг, не враховуючи фактичну площу житла споживача.

Якщо постачальник неправильно нарахував борг, не враховуючи фактичну площу житла споживача. Банкрутство споживача. Якщо в судовому порядку споживача офіційно визнано банкрутом.

У випадку, якщо споживач доведе свою правоту в суді, він може домогтися списання накопичених боргів відповідно до чинного законодавства. Проте, навіть у випадках, коли списання боргу є можливим, слід бути готовими до того, що цей процес вимагатиме значних зусиль.