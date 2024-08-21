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Могут ли списать долги за коммуналку во время войны: объяснение юриста

Фото: Долги за коммунальные услуги (if.gov.ua)
Автор: Татьяна Веремеева

В условиях военного положения вопрос оплаты коммунальных услуг стал очень острым для многих украинцев. Часто люди остаются без доходов и у них нечем платить за коммуналку.

РБК-Украина разбиралось, могут ли украинцам списать долги за коммуналку и при каких условиях это возможно.

Законодательное регулирование

Помощник адвоката ЮК "Приходько и партнеры" Илья Колесник в комментарии для РБК-Украина рассказал, что на сегодняшний день в украинском законодательстве отсутствуют нормы, предусматривающие автоматическое списание долгов за коммунальные услуги для всех категорий потребителей.

В то же время, на период военного положения действуют определенные ограничения, введенные Постановлением Кабинета Министров Украины №206 от 5 марта 2022 года. Эти ограничения включали:

  • Запрет взыскания долгов за коммунальные услуги, возникшие после 24 февраля 2022 года, для жителей территорий, где ведутся боевые действия и временно оккупированных территорий. Однако это касается только потребителей, которые документально подтвердили свое временное отсутствие в этих помещениях.
  • Запрет начисления штрафов, пеней и других санкций на долги населения за коммунальные услуги независимо от даты их возникновения.
  • Запрет на отключения коммунальных услуг по неоплате.

Однако ситуация изменилась с 29 декабря 2023 года, когда Постановлением Кабмина №1405 этот мораторий был отменен.

"С этого периода возобновлено начисление пени, штрафов и других санкций за коммунальные услуги, а также возможность взыскания задолженности в судебном порядке и отключение потребителей от коммунальных услуг. Единственным исключением остаются временно оккупированные территории и территории, где ведутся боевые действия", - отмечает помощник адвоката.

Как инициировать списание долгов

Несмотря на сложные обстоятельства, у потребителей коммунальных услуг есть законная возможность инициировать списание своих долгов перед поставщиками. Важно понимать, что для этого необходима определенная предпосылка: поставщик услуг должен обратиться в суд с иском о взыскании задолженности с потребителя.

Если во время судебного разбирательства суд встанет на сторону потребителя, ему может быть предоставлено право списать долги за коммунальные услуги. Это возможно по нескольким обстоятельствам:

  • Продолжительность задолженности. Если долг перед поставщиком существует более трех лет.
  • Долги предыдущих собственников. Если задолженность возникла из-за начисления денежных средств предыдущими собственниками жилья.
  • Некорректное начисление. Если поставщик неправильно начислил долг без учета фактической площади жилья потребителя.
  • Банкротство потребителя. Если в судебном порядке потребитель официально признан банкротом.

В случае если потребитель докажет свою правоту в суде, он может добиться списания накопленных долгов в соответствии с действующим законодательством. Однако даже в случаях, когда списание долга возможно, следует быть готовыми к тому, что этот процесс потребует значительных усилий.

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