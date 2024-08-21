Могут ли списать долги за коммуналку во время войны: объяснение юриста

Законодательное регулирование

Помощник адвоката ЮК "Приходько и партнеры" Илья Колесник в комментарии для РБК-Украина рассказал, что на сегодняшний день в украинском законодательстве отсутствуют нормы, предусматривающие автоматическое списание долгов за коммунальные услуги для всех категорий потребителей.

В то же время, на период военного положения действуют определенные ограничения, введенные Постановлением Кабинета Министров Украины №206 от 5 марта 2022 года. Эти ограничения включали:

Запрет взыскания долгов за коммунальные услуги, возникшие после 24 февраля 2022 года, для жителей территорий, где ведутся боевые действия и временно оккупированных территорий. Однако это касается только потребителей, которые документально подтвердили свое временное отсутствие в этих помещениях.

Запрет начисления штрафов, пеней и других санкций на долги населения за коммунальные услуги независимо от даты их возникновения.

Запрет на отключения коммунальных услуг по неоплате.

Однако ситуация изменилась с 29 декабря 2023 года, когда Постановлением Кабмина №1405 этот мораторий был отменен.

"С этого периода возобновлено начисление пени, штрафов и других санкций за коммунальные услуги, а также возможность взыскания задолженности в судебном порядке и отключение потребителей от коммунальных услуг. Единственным исключением остаются временно оккупированные территории и территории, где ведутся боевые действия", - отмечает помощник адвоката.

Как инициировать списание долгов

Несмотря на сложные обстоятельства, у потребителей коммунальных услуг есть законная возможность инициировать списание своих долгов перед поставщиками. Важно понимать, что для этого необходима определенная предпосылка: поставщик услуг должен обратиться в суд с иском о взыскании задолженности с потребителя.

Если во время судебного разбирательства суд встанет на сторону потребителя, ему может быть предоставлено право списать долги за коммунальные услуги. Это возможно по нескольким обстоятельствам:

Продолжительность задолженности . Если долг перед поставщиком существует более трех лет.

. Если долг перед поставщиком существует более трех лет. Долги предыдущих собственников. Если задолженность возникла из-за начисления денежных средств предыдущими собственниками жилья.

Если задолженность возникла из-за начисления денежных средств предыдущими собственниками жилья. Некорректное начисление. Если поставщик неправильно начислил долг без учета фактической площади жилья потребителя.

Если поставщик неправильно начислил долг без учета фактической площади жилья потребителя. Банкротство потребителя. Если в судебном порядке потребитель официально признан банкротом.

В случае если потребитель докажет свою правоту в суде, он может добиться списания накопленных долгов в соответствии с действующим законодательством. Однако даже в случаях, когда списание долга возможно, следует быть готовыми к тому, что этот процесс потребует значительных усилий.