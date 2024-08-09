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Чи можуть ще якісь країни Африки розірвати дипвідносини з Україною: думка дипломата

П'ятниця 09 серпня 2024 16:48
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Чи можуть ще якісь країни Африки розірвати дипвідносини з Україною: думка дипломата Фото: воєнна хунта Нігеру (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Дмитро Левицький

Існує низка африканських країн, дружніх до Росії, які могли б слідом за Малі та Нігером розірвати дипломатичні відносини з Україною.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Африканський казус. Чому Малі та Нігер порвали з Україною і до чого тут Росія".

Підтримати тренд Малі та Нігеру й розірвати дипвідносини з Україною могли б, наприклад, Центральноафриканська Республіка чи Буркіна-Фасо.

Однак, за словами спецпредставника України з питань Близького Сходу та Африки Максима Субха, Україна робить все, щоб донести ральне бачення щодо того, що відбувається в Африці, та показати налаштованість та щире бажання розвивати чесні та взаємовигідні партнерські стосунки з усіма країнами материка.

"Ми завжди говорили про те, що ми відкриті до діалогу, ми відкриті до співпраці. Тому я сподіваюся, що інші країни будуть зважати на відкриту позицію України, попри політичні преференції. Відтак, маю надію, що інші країни, які сповідують подібний до Малі та Нігеру зовнішньополітичний курс, утримаються від вжиття аналогічних заходів", - зазначив дипломат.

Що передувало

Нагадаємо, 5 серпня стало відомо, що воєнна хунта Малі вирішила розірвати дипломатичні відносини з Україною. Бамако закидає Києву підтримку дій повстанців-туарегів, які нещодавно розгромили колону малійських військових та російських найманців ПВК "Вагнера".

Через два дні, 7 серпня, Нігер також оголосив, що "негайно" розриває дипломатичні відносини з Україною, звинувативши Київ у "підтримці терористичних груп" після нападу повстанців-туарегів на колону російської групи "Вагнера" у Малі.

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Африка Малі Нигер
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