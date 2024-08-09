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Могут ли еще какие-то страны Африки разорвать дипотношения с Украиной: мнение дипломата

Пятница 09 августа 2024 16:48
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Могут ли еще какие-то страны Африки разорвать дипотношения с Украиной: мнение дипломата Фото: военная хунта Нигера (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Левицкий

Существует ряд африканских стран, дружественных к России, которые могли бы вслед за Мали и Нигером разорвать дипломатические отношения с Украиной.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Африканский казус. Почему Мали и Нигер порвали с Украиной и при чем здесь Россия".

Поддержать тренд Мали и Нигера и разорвать дипотношения с Украиной могли бы, например, Центральноафриканская Республика или Буркина-Фасо.

Однако, по словам спецпредставителя Украины по Ближнему Востоку и Африке Максима Субха, Украина делает все, чтобы донести реальное видение происходящего в Африке, и показать настроенность и искреннее желание развивать честные и взаимовыгодные партнерские отношения со всеми странами материка.

"Мы всегда говорили о том, что мы открыты к диалогу, мы открыты к сотрудничеству. Поэтому я надеюсь, что другие страны будут учитывать открытую позицию Украины, несмотря на политические преференции. Следовательно, надеюсь, что другие страны, исповедующие подобный Мали и Нигеру внешнеполитический курс, воздержатся от принятия аналогичных мер", - отметил дипломат.

Что предшествовало

Напомним, 5 августа стало известно, что военная хунта Мали решила разорвать дипломатические отношения с Украиной. Бамако обвиняет Киеву в поддержке действий повстанцев-туарегов, недавно разгромивших колонну малийских военных и российских наемников ЧВК "Вагнера".

Через два дня, 7 августа, Нигер также объявил, что "немедленно" разрывает дипломатические отношения с Украиной, обвинив Киев в "поддержке террористических групп" после нападения повстанцев-туарегов на колонну российской группы "Вагнера" в Мали.

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