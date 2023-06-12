Чи можуть росіяни ще вчинити техногенні катастрофи: думка експерта

Зокрема, він нагадав, що українська розвідка вже повідомляла про замінування хімічного заводу "Кримський титан" на півночі окупованого півострова. Його підрив може призвести до нової катастрофи.

"І це добре лягає у логіку дій окупантів: вони погрожують на випадок фізичного заходу українських сил на північ Кримського півострова. Це свідчення їхньої слабкості", - зазначив Кузан.

За його словами, військова складова РФ виявилася слабшою, ніж очікувалося. У неї більше людей, техніки, снарядів, але українські військові більш мотивовані, професійніші й мають кращу західну техніку.

З іншого боку, як зазначив радник Міноборони, ворог закопався в землю і, таким чином, має перевагу над наступальними силами. Тому на півдні буде непросто, українцям треба готуватися до кровопролитних боїв та втрат, але іншого виходу немає.

Щодо загроз для Запорізької АЕС, то на думку Кузана, західні лідери вже не йдуть на поводу у російського ядерного шантажу.

"Будь-який атомний об'єкт є глобальним питанням, і світ дав зрозуміти росіянам, що вживатимуться жорсткіші заходи. Те, що Запорізька АЕС теж може бути під загрозою техногенної катастрофи, не справило враження на Захід. І росіяни насправді бояться влаштовувати тут щось подібне", - наголосив він.

Росіяни замінували "Кримський титан"

Ще наприкінці травня кримські партизани повідомляли, що росіяни почали мінувати завод "Кримський титан".

На початку червня голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін вважає, що загарбники можуть готувати провокацію на заводі, щоб потім звинуватити Україну. Вибух спричинить викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин та може призвести до екологічної катастрофи.

У ГУР наголошують, що теракт на підприємстві "Кримський титан", до якого готуються окупанти, означатиме штучну техногенну катастрофу, жахливу за своїми наслідками. У разі вибуху аміачна хмара пошириться за пів години та накриє прилеглі райони.