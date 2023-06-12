Могут ли россияне еще совершить техногенные катастрофы: мнение эксперта

В частности, он напомнил, что украинская разведка уже сообщала о заминировании химического завода "Крымский титан" на севере оккупированного полуострова. Его подрыв может привести к новой катастрофе.

"И это хорошо ложится в логику действий оккупантов: они угрожают на случай физического мероприятия украинских сил на север Крымского полуострова. Это свидетельство их слабости", - отметил Кузан.

По его словам, военная составляющая РФ оказалась слабее, чем ожидалось. У нее больше людей, техники, снарядов, но украинские военные более мотивированы, более профессиональны и имеют лучшую западную технику.

С другой стороны, как отметил советник Минобороны, враг зарылся в землю и, таким образом, имеет преимущество над наступательными силами. Поэтому на юге будет непросто, украинцам нужно готовиться к кровопролитным боям и потерям, но другого выхода нет.

Что касается угроз для Запорожской АЭС, то, по мнению Кузана, западные лидеры уже не идут на поводу у российского ядерного шантажа.

"Любой атомный объект является глобальным вопросом, и мир дал понять россиянам, что будут приниматься более жесткие меры. То, что Запорожская АЭС тоже может быть под угрозой техногенной катастрофы, не произвело впечатление на Запад. И россияне действительно боятся устраивать здесь что-то подобное", - подчеркнул он.

Россияне заминировали "Крымский титан"

Еще в конце мая крымские партизаны сообщали, что россияне начали минировать завод "Крымский титан".

В начале июня глава Херсонской ОВА Александр Прокудин считает, что захватчики могут готовить провокацию на заводе, чтобы потом обвинить Украину. Взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ и может привести к экологической катастрофе.

В ГУР отмечают, что теракт на предприятии "Крымский титан", к которому готовятся оккупанты, будет означать искусственную техногенную катастрофу, ужасную по своим последствиям. В случае взрыва аммиачное облако распространится через полчаса и накроет близлежащие районы.