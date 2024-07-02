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Чи можуть росіяни на 100% захистити Керченську переправу від ударів ЗСУ: що кажуть у ВМС

Крим, Вівторок 02 липня 2024 16:30
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Чи можуть росіяни на 100% захистити Керченську переправу від ударів ЗСУ: що кажуть у ВМС Фото: речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук (facebook.com/Taclbery)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська використовують Керченську поромну переправу у тимчасово окупованому Криму для логістики, однак не можуть захистити її від ударів ЗСУ на 100%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Військово-морських сил ЗСУ Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону.

"Відновили (Керченську переправу - ред.), використовують в принципі. Питання - на скільки її вистачить, але у них вибору особливо немає. Це основний логістичний шлях для них, для забезпечення угрупування. Таким він був і до моменту ураження. Ураження було невипадковим, враховуючи ту кількість логістики, яку на себе бере ця поромна переправа, то відповідно, це законна військова ціль. Тому що саме вона забезпечує угруповання і в Криму, і на півдні України", - розповів Плетенчук.

За його словами, росіяни намагаються посилювати захист переправи, однак перекрити Керченську протоку вони повністю не можуть.

"Вони періодично там проводять певні заходи. Намагаються ще щось стягнути, черговий паркан побудувати, але знову ж таки для них проблема в тому, що перекрити повністю Керченську протоку вони не можуть собі дозволити. Там здійснюється цивільне судноплавство, туди заходять судна під іноземними прапорами, заходять вони в офіційно визнані порти, Таганрозьку затоку тощо", - пояснив речник.

Він також зазначив, що окупанти не можуть на 100% захистити Керченську переправу.

"В принципі, нічого не можна захистити на 100%, особливо коли є для цього бажання, щоб знищити цей об’єкт", - наголосив Плетенчук.

Удар по поромній переправі 30 травня

Нагадаємо, в ніч на 30 травня по поромній переправі в Керчі було завдано удар ракетами ATACMS. В результаті удару було пошкоджено два пороми.

Пошкодження поромів було підтверджено фотознімками. Один із них сів на мілину, чим заблокував роботу поромної переправи.

Після цього у Генштабі ЗСУ повідомили, що в результаті вдалої роботи українських військових логістику окупантів в Криму було суттєво підірвано.

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