Чи можуть поліцейські роздавати повістки військовозобов'язаним: відповідь глави Нацполіції

Поліцейські спільно з представниками ТЦК займаються оповіщенням військовозобов'язаних, але вручати повістки вони не можуть.
Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Він пояснив, що поліцейські як раніше займалися доставкою в ТЦК військовозобов'язаних за зверненням самих військкоматів, так і продовжать це робити, адже такі обов'язки вже закріплені в законі.
При цьому Вигівський повідомив, що участі у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних і резервістів спільно з представниками ТЦК і СП раніше не було серед повноважень поліцейських, але тепер з'явилися.
За його словами, безпосередньо врученням повісток працівники поліції не займаються, бо не мають таких прав.
Вигівський повідомив, що перевіряти військово-облікові документи поліцейські можуть і це необхідно для виконання військовозобов'язаними законодавства про оборону і мобілізацію. Він уточнив, що поліцейські мають право перевіряти документи у всіх чоловіків від 18 до 60 років попри підстави.
Глава відомства повідомив, що в таких випадках поліція працює за зверненнями від ТЦК і СП, а в них міститься інформація про особу. Йдеться про ПІБ, дату народження, адресу місця проживання та номери мобільних телефонів.
Останнім часом в Україні суттєво змінилося законодавство у сфері мобілізації. Також уряд оновив порядок призову на військову службу.
Йдеться про вручення повісток, перевірку облікових документів, надання відстрочки та проходження медкомісії. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна.
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