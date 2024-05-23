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Чи можуть поліцейські роздавати повістки військовозобов'язаним: відповідь глави Нацполіції

Архівне фото: голова Національної поліції України Іван Вигівський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Поліцейські спільно з представниками ТЦК займаються оповіщенням військовозобов'язаних, але вручати повістки вони не можуть.

Про це заявив голова Національної поліції України Іван Вигівський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Він пояснив, що поліцейські як раніше займалися доставкою в ТЦК військовозобов'язаних за зверненням самих військкоматів, так і продовжать це робити, адже такі обов'язки вже закріплені в законі.

При цьому Вигівський повідомив, що участі у здійсненні заходів щодо оповіщення військовозобов'язаних і резервістів спільно з представниками ТЦК і СП раніше не було серед повноважень поліцейських, але тепер з'явилися. 

За його словами, безпосередньо врученням повісток працівники поліції не займаються, бо не мають таких прав. 

Перевірка документів

Вигівський повідомив, що перевіряти військово-облікові документи поліцейські можуть і це необхідно для виконання військовозобов'язаними законодавства про оборону і мобілізацію. Він уточнив, що поліцейські мають право перевіряти документи у всіх чоловіків від 18 до 60 років попри підстави. 

Глава відомства повідомив, що в таких випадках поліція працює за зверненнями від ТЦК і СП, а в них міститься інформація про особу. Йдеться про ПІБ, дату народження, адресу місця проживання та номери мобільних телефонів.

Інформація по темі

Останнім часом в Україні суттєво змінилося законодавство у сфері мобілізації. Також уряд оновив порядок призову на військову службу.

Йдеться про вручення повісток, перевірку облікових документів, надання відстрочки та проходження медкомісії. Детальніше про це читайте в матеріалі РБК-Україна

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