Могут ли полицейские раздавать повестки военнообязанным: ответ главы Нацполиции

Полицейские совместно с представителями ТЦК занимаются оповещением военнообязанных, но вручать повестки они не могут.
Об этом заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Он пояснил, что полицейские как раньше занималась доставкой в ТЦК военнообязанных по обращению самих военкоматов, так и продолжат это делать, ведь такие обязанности уже закреплены в законе.
При этом Выговский сообщил, что участия в осуществлении мероприятий по оповещению военнообязанных и резервистов совместно с представителями ТЦК и СП ранее не было среди полномочий полицейских, но теперь появились.
По его словам, непосредственно вручением повесток работники полиции не занимаются, потому что не имеют таких прав.
Выговский сообщил, что проверять военно-учетные документы полицейские могут и это необходимо для выполнения военнообязанными законодательства об обороне и мобилизации. Он уточнил, что полицейские имеют право проверять документы у всех мужчин от 18 до 60 лет несмотря на основания.
Глава ведомства сообщил, что в таких случаях полиция работает по обращениям от ТЦК и СП, а в них содержится информация о личности. Речь идет о ФИО, дате рождения, адресе места жительства и номерах мобильных телефонов.
В последнее время в Украине существенно изменилось законодательство в сфере мобилизации. Также правительство обновило порядок призыва на военную службу.
Речь идет о вручении повесток, проверке учетных документов, предоставлении отсрочки и прохождении медкомиссии. Подробнее об этом читайте в материале РБК-Украина.
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