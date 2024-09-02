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Могут ли наказать водителя, который оставил свою машину "врастать" в землю под домом

Понедельник 02 сентября 2024 19:15
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Могут ли наказать водителя, который оставил свою машину "врастать" в землю под домом Паркомест под многоквартирными домами часто не хватает (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко, Катерина Гончарова
Эксперт: Евгений Булименко

В Украине бывают случаи, когда владельцы машин так надолго оставляют их на парковке под многоквартирными домами, что те начинают буквально "врастать" в землю. При этом некоторые из соседей могут на это жаловаться, ведь мест для автомобилей всех жителей практически всегда не хватает.

РБК-Украина расспросило адвоката и магистра права Евгения Булименко, имеет ли право человек надолго оставлять свою машину на парковке возле многоквартирного дома, в котором живет, а также в каких случаях его могут наказать.

Как надолго можно оставлять под домом припаркованную машину

По словам эксперта, действующим законодательством Украины не ограничено время, в течение которого владелец транспортного средства имеет право оставлять его возле дома, в котором проживает.

"Так же законодательство не устанавливает особых условий парковки автомобилей для жильцов жилого дома и гостей", - уточнил Булименко.

Где именно стоянка машин запрещена

Адвокат объяснил, что, согласно Правилам дорожного движения (ПДД), в Украине есть определенные локации, где стоянка транспортных средств запрещается:

  • в местах, где запрещена остановка
  • на тротуарах (кроме мест, обозначенных соответствующими дорожными знаками, установленными с табличками)
  • на тротуарах (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов, которые могут быть поставлены на краю тротуаров, где для движения пешеходов остается не менее 2 м)
  • ближе 50 м от железнодорожных переездов
  • вне населенных пунктов - в зоне опасных поворотов и выпуклых переломов продольного профиля дороги с видимостью или обзорностью менее 100 м хотя бы в одном направлении движения
  • в местах, где стоящее транспортное средство сделает невозможным движение других ТС или создаст препятствие для движения пешеходов
  • ближе 5 м от контейнерных площадок и/или контейнеров для сбора бытовых отходов (место размещения или обустройство которых отвечает требованиям законодательства)
  • на газонах

"Кроме того, припаркованное транспортное средство не должно создавать неудобств владельцам других транспортных средств, жильцам и гостям жилого дома, а также пешеходам", - подытожил юрист.

Напомним, ранее мы рассказывали, что припаркованные машины украинцев могут разрешить безнаказанно перемещать - кому и при каких обстоятельствах.

Читайте также, как водители могут быть оштрафованы за остановку или парковку на местах для электротранспорта.

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