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Чи можуть покарати Білорусь за участь у війні проти України: оцінка МЗС

Фото: посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Міністерство закордонних справ не виключає, що Білорусь можуть притягнути до відповідальності за участь у війні проти України. Проте зараз точно визначити, чи це станеться - неможливо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла з особливих доручень МЗС України Антона Кориневича під час брифінгу.

Він пояснив, що трибунал не створюється за принципом покарання конкретної особи. У випадку України йдеться про притягнення до відповідальності за фактом злочину агресії.

За словами посла, поки точно не можна сказати, чи будуть судити Білорусь за допомогу Росії у війні проти України. Але він не виключив, що це може статися.

"Надання території для вчинення агресії - це також є злочином проти держави. Але точно сказати зараз не можемо, чи будуть судити Білорусь, чи ні", - сказав Кориневич.

Білорусь допомагає Росії

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка. Також РФ використовує Білорусь для розміщення своїх літаків та військ.

Крім того, Росія заявила, що розмістить у Білорусі свою ядерну зброю. Очільник білоруського режиму Олександр Лукашенко вже встиг використати російську "ядерку" для погроз.

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