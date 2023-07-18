Чи можуть покарати Білорусь за участь у війні проти України: оцінка МЗС

Він пояснив, що трибунал не створюється за принципом покарання конкретної особи. У випадку України йдеться про притягнення до відповідальності за фактом злочину агресії.

За словами посла, поки точно не можна сказати, чи будуть судити Білорусь за допомогу Росії у війні проти України. Але він не виключив, що це може статися.

"Надання території для вчинення агресії - це також є злочином проти держави. Але точно сказати зараз не можемо, чи будуть судити Білорусь, чи ні", - сказав Кориневич.

Білорусь допомагає Росії

Білорусь з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Росії у війні проти України. У лютому 2022 року з білоруської територію в Україну заходила російська техніка. Також РФ використовує Білорусь для розміщення своїх літаків та військ.

Крім того, Росія заявила, що розмістить у Білорусі свою ядерну зброю. Очільник білоруського режиму Олександр Лукашенко вже встиг використати російську "ядерку" для погроз.

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