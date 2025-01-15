Чи можуть початися бої у Дніпропетровські області: оцінка експерта

Відповідаючи на питання, чи дійсно, бої почнуться у Дніпропетровській області, якщо росіяни перейдуть адмінмежу, Ступак зазначив, що "ми маємо виходити з найгіршого сценарію".

"Вважати, що росіяни туди не підуть, бо це інша адміністративна одиниця - це марно. Вони будуть рухатись там, де для них є передумова: немає болот, немає мін, немає фортифікацій. Там, де простіше. Але говорити, що їм вийти до Дніпропетровської області та "городами пройти", теж не правильно", - сказав експерт.

Водночас він зазначив, що скоріш за все росіяни спочатку намагатимуться "дотиснути" Донецьку область, а потім вже йти на Дніпро.

"Тут залежить від того, на чому вони сфокусувались. Дніпро ми не відкидаємо, бо це ж росіяни. Але вони вже стільки зусиль зосередили на Донецькому напрямку, що мені здається, вони спробують його дотиснути, перш ніж почати якісь там інші операції. Але нічого звісно виключати не можна", - вважає Ступак.