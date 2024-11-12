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Чи можуть переселенці отримувати відразу дві субсидії: що кажуть у Мінсоцполітики

Фото: у Мінсоцполітики пояснили, чи можуть ВПО отримати дві субсидії (УНІАН)
Автор: Наталія Юрченко

Деякі переселенці з січня 2-025 року зможуть отримувати дві субсидії. Йдеться про субсидії на оплату комунальних послуг та оренду житла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

Зміст

Дві субсидії одночасно

Як зазначають у Міністерстві соціальної політики, внутрішньо переміщені особи зможуть отримувати відразу дві субсидії. Ця послуга буде доступна з середини січня 2025 року, коли почнеться призначення субсидії на оренду житла для ВПО.

Отримати дві субсидії зможуть родини або окремі люди, які мають низький дохід і потребують фінансової підтримки від держави.

Субсидія на оренду житла

Нещодавно уряд погодив проект з надання субсидій внутрішнім переселенцям для оплати оренди житла.

Оформити таку допомогу зможуть родини або окремі особи з категорії ВПО, які витрачають на оренду житла понад 30% своїх сукупних доходів 

Якщо сім'я має доходи менші, ніж 2 прожиткових мінімуми на одну особу (5840 гривень на особу), то субсидія покриватиме вищий відсоток вартості оренди.

Субсидію на оренду житла призначатиме Пенсійний фонд, тому договір оренди потрібно буде реєструвати у ПФУ. Типовий договір буде доступний на сайті чи у відділенні Пенсійного фонду.

Спочатку оформити субсидію на оренду житла зможуть ВПО у дев'яти областях - Донецькій, Луганській, Дніпропетровській, Чернігівській, Сумській, Харківській, Запорізькій та Миколаївській.

Субсидія на ЖКП

Переселенці, як й інші українці, можуть оформити субсидію на комунальні послуги. Подати заявку можна онлайн (на сайт ПФУ, мобільному застосунку "Пенсійний фонд" або через "Дію), а також у відділенні Пенсійного фонду, виконавчих органах місцевої влади чи центрах надання адміністративних послуг.

Отримати субсидію на ЖКП можуть сім'ї, в яких витрати на комуналку перевищують встановлений для них обов’язковий платіж. Варто додати, що грошова допомога для ВПО не враховується в сукупний дохід при розрахунку субсидії.

Якщо ВПО мешкають в орендованому житлі, то при оформленні субсидії договір оренди непотрібний.

Допомога для ВПО

Внутрішньо переміщені особи в Україні можуть отримати від держави матеріальну допомогу на проживання. Розмір щомісячної виплати становить 2 тисячі гривень, для дітей та осіб з інвалідністю - 3 тисячі гривень.

Проте не всі переселенці можуть розраховувати на грошову допомогу. Головна умова для нарахування виплат - розмір сукупного доходу. У розрахунку на одного члена сім'ї дохід не має перевищувати 9 444 гривень.

Детальніше про виплати для ВПО та що робити у разі затримок при нарахуванні - у матеріалі РБК-Україна.

Також раніше ми пояснювали, чи можуть переселенців змусити повернути нараховані виплати.

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Субсидії в УкраїніПослуги ЖКГВнутрішньо переміщені особиКомунальні платежі