Чи зможуть Patriot захистити Харків від російських КАБів: думки експертів

На думку військового експерта Олександра Коваленка, системи Patriot у передмісті Харкова, безумовно, відсуне ворожу авіацію подалі від пускових рубежів.

"Радіус дії дозволяє знищувати тактичну авіацію навіть на найвіддаленіших пускових локаціях. Щодо 150 км, то все залежить від модифікації зенітної ракети. А так, у принципі, можемо казати, що це 100+ км", - зазначив він.

Однак, за словами Коваленка, ще краще - сучасні літаки покоління 4+ із ракетами "повітря-повітря" на 180 км. Декілька винищувачів у зоні бойового чергування можуть оперативно реагувати на зліт ворожих носіїв КАБів і не підпускати їх до пускових рубежів.

Військовий експерт Ігор Романенко своєю чергою наголошує, що насамперед Patriot потрібні проти балістичних ракет, і Харків тут не є винятком. Запаси ракет-перехоплювачів обмежені, їх може вистачати для прикриття критичних об'єктів, тому витрачати на літаки - недоцільно.

"Треба, щоб нарешті зайшли F-16. Якщо буде достатньо F-16, плюс достатня кількість батарей із протиракетними можливостями, тоді можна говорити, що ми ефективно боротимемося з КАБами", - пояснив експерт.