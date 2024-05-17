Смогут ли Patriot защитить Харьков от российских КАБов: мнения экспертов

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, системы Patriot в пригороде Харькова, безусловно, отодвинут вражескую авиацию подальше от пусковых рубежей.

"Радиус действия позволяет уничтожать тактическую авиацию даже на самых отдаленных пусковых локациях. Что касается 150 км, то все зависит от модификации зенитной ракеты. А так, в принципе, можем говорить, что это 100 км", - отметил он.

Однако, по словам Коваленко, еще лучше - современные самолеты поколения 4+ с ракетами "воздух-воздух" на 180 км. Несколько истребителей в зоне боевого дежурства могут оперативно реагировать на взлет вражеских носителей КАБ и не подпускать их к пусковым рубежам.

Военный эксперт Игорь Романенко в свою очередь отмечает, что в первую очередь Patriot нужны против баллистических ракет, и Харьков здесь не исключение. Запасы ракет-перехватчиков ограничены, их может хватать для прикрытия критических объектов, поэтому тратить на самолеты - нецелесообразно.

"Надо, чтобы наконец-то зашли F-16. Если будет достаточно F-16, плюс достаточное количество батарей с противоракетными возможностями, тогда можно говорить, что мы будем эффективно бороться с КАБами", - пояснил эксперт.