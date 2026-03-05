Чи можуть обмежити Трампа у війні з Іраном? Сенат США ухвалив рішення

У Сенаті хочуть заблокувати нові удари Трампа по Ірану

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сенат США планує провести початкове голосування щодо блокування повноважень президента Дональда Трампа на подальші удари по Ірану.

Демократи разом із сенатором-республіканцем Рендом Полом вимагають ухвалення резолюції про військові повноваження.

Однак ініціатива стикається з серйозним опором республіканської більшості. Сенатор Ліндсі Грем заявив, що президенту потрібно "дозволити закінчити справу", маючи на увазі розгром іранського режиму після ліквідації аятоли Алі Хаменеї.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також назвав ідею обмеження повноважень Трампа "небезпечною".

При цьому навіть якщо резолюція пройде Сенат, вона навряд чи змусить Трампа припинити удари. Президент має право накласти вето, для подолання якого знадобиться дві третини голосів обох палат.