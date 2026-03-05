UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Чи можуть обмежити Трампа у війні з Іраном? Сенат США ухвалив рішення

09:15 05.03.2026 Чт
2 хв
Чи підтримали сенатори резолюцію, яка може перешкодити подальшому веденню війни на Близькому Сході?
aimg Тетяна Степанова
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Сенат США не проголосував за резолюцію про обмеження воєнних повноважень президента Дональда Трампа, яка мала завадити йому в продовженні війни проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію голосування в Сенаті США.

Читайте також: У США розраховують, що війна з Іраном триватиме до вересня, - Politico

Під час голосування документ підтримали 47 сенаторів, тоді як 53 виступили проти

Сенатор Джон Феттерман був єдиним серед демократів, який проголосував проти. Водночас Ренд Пол став єдиним з-поміж республіканців, хто підтримав резолюцію.

У проєкті документа було положення щодо припинення бойових дій проти Ірану.

Демократи наголошують, що Конституція США уповноважує Конгрес оголошувати війну, тоді як Трамп і його високопосадовці вже визначили дії в Ірані як війну.

Сьогодні аналогічну резолюцію має розглянути Палата представників Конгресу США.

У Сенаті хочуть заблокувати нові удари Трампа по Ірану

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Сенат США планує провести початкове голосування щодо блокування повноважень президента Дональда Трампа на подальші удари по Ірану.

Демократи разом із сенатором-республіканцем Рендом Полом вимагають ухвалення резолюції про військові повноваження.

Однак ініціатива стикається з серйозним опором республіканської більшості. Сенатор Ліндсі Грем заявив, що президенту потрібно "дозволити закінчити справу", маючи на увазі розгром іранського режиму після ліквідації аятоли Алі Хаменеї.

Спікер Палати представників Майк Джонсон також назвав ідею обмеження повноважень Трампа "небезпечною".

При цьому навіть якщо резолюція пройде Сенат, вона навряд чи змусить Трампа припинити удари. Президент має право накласти вето, для подолання якого знадобиться дві третини голосів обох палат.

