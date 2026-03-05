Могут ли ограничить Трампа в войне с Ираном? Сенат США принял решение

Во время голосования документ поддержали 47 сенаторов, тогда как 53 выступили против

Сенатор Джон Феттерман был единственным среди демократов, который проголосовал против. В то же время Рэнд Пол стал единственным среди республиканцев, кто поддержал резолюцию.

В проекте документа было положение о прекращении боевых действий против Ирана.

Демократы отмечают, что Конституция США уполномочивает Конгресс объявлять войну, тогда как Трамп и его высокопоставленные чиновники уже определили действия в Иране как войну.

Сегодня аналогичную резолюцию должна рассмотреть Палата представителей Конгресса США.