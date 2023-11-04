Чи можуть нарахувати борг за світло, якщо у квартирі ніхто не живе: відповідь енергетиків

Як накопичується борг

Коли у квартирі чи будинку ніхто не проживає, то часто показники лічильника перестають передавати. Не отримавши даних, оператор робить розрахунок самостійно, зважаючи на середньодобового споживання, і передає інформацію постачальнику електроенергії.

Постачальник до отриманих обсягів застосовує тариф і виставляє рахунок. Власник житла його не сплачує, адже вважає це помилкою і таким чином починають формуватись борги.

Що робити, аби не накопичувати борги

Передавати орієнтовні показання щомісяця

Енергетики пояснюють, якщо, наприклад, у квартирі залишивсь працюючим холодильник або інша техніка, то достатньо буде щомісяця до останніх зафіксованих вами показань додавати 2-5 кВт∙год і відповідно сплачувати за них.

Після повернення до оселі потрібно сфотографувати дані лічильника або запросити контролера, щоб звірити дані.

Передавати одні й ті самі показання лічильника щомісяця

Навіть, якщо у квартирі відключені усі електроприлади необхідно щомісяця передавати останні зафіксовані клієнтом показання.

Коли потрібно передавати дані

Передавати показання лічильника необхідно за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного.

Субсидії в Україні

В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Зазначимо, що кількість одержувачів субсидій в Україні може збільшитись з початком осінньо-зимового сезону, адже суми у платіжках суттєво зросли після включення опалення.

Раніше РБК-Україна також повідомляло, за що можуть позбавити субсидій в Україні.