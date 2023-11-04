Чи можуть нарахувати борг за світло, якщо у квартирі ніхто не живе: відповідь енергетиків

Борги за світло можуть нараховуватися, навіть якщо у квартирі чи будинку ніхто не живе. Проте цього можна уникнути.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на енергетичну компанію Yasno.
Як накопичується борг
Коли у квартирі чи будинку ніхто не проживає, то часто показники лічильника перестають передавати. Не отримавши даних, оператор робить розрахунок самостійно, зважаючи на середньодобового споживання, і передає інформацію постачальнику електроенергії.
Постачальник до отриманих обсягів застосовує тариф і виставляє рахунок. Власник житла його не сплачує, адже вважає це помилкою і таким чином починають формуватись борги.
Що робити, аби не накопичувати борги
Енергетики пояснюють, якщо, наприклад, у квартирі залишивсь працюючим холодильник або інша техніка, то достатньо буде щомісяця до останніх зафіксованих вами показань додавати 2-5 кВт∙год і відповідно сплачувати за них.
Після повернення до оселі потрібно сфотографувати дані лічильника або запросити контролера, щоб звірити дані.
Навіть, якщо у квартирі відключені усі електроприлади необхідно щомісяця передавати останні зафіксовані клієнтом показання.
Коли потрібно передавати дані
Передавати показання лічильника необхідно за два дні до кінця місяця та протягом трьох днів наступного.
В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.
Зазначимо, що кількість одержувачів субсидій в Україні може збільшитись з початком осінньо-зимового сезону, адже суми у платіжках суттєво зросли після включення опалення.
Раніше РБК-Україна також повідомляло, за що можуть позбавити субсидій в Україні.
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