Могут ли начислить долг за свет, если в квартире никто не живет: ответ энергетиков

Как накапливается долг

Когда в квартире или доме никто не проживает, часто показатели счетчика перестают передавать. Не получив данных, оператор делает расчет самостоятельно, учитывая среднесуточное потребление, и передает информацию поставщику электроэнергии.

Поставщик к полученным объемам применяет тариф и выставляет счет. Владелец жилья его не платит, считает это ошибкой и таким образом начинают формироваться долги.

Что делать, чтобы не накапливать долги

Передавать ориентировочные показания ежемесячно

Энергетики объясняют, если, например, в квартире остался работающим холодильник или другая техника, достаточно будет ежемесячно к последним зафиксированным вами показаниям добавлять 2-5 кВт∙ч и соответственно платить за них.

По возвращении в дом нужно сфотографировать данные счетчика или запросить контроллера, чтобы сверить данные.

Передавать одни и те же показания счетчика ежемесячно

Даже если в квартире отключены все электроприборы необходимо ежемесячно передавать последние зафиксированные клиентом показания.

Когда нужно передавать данные

Передавать показания счетчика следует за два дня до конца месяца и в течение трех дней следующего.

Субсидии в Украине

В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Отметим, что количество получателей субсидий в Украине может увеличиться с началом осенне-зимнего сезона, суммы в платежках существенно возросли после включения отопления.

Ранее РБК-Украина также сообщало, за что могут лишить субсидий в Украине.