Чи можуть мобілізувати відразу кількох членів родини: пояснення юриста

Чи мобілізують до ЗСУ відразу кількох членів родини

В Україні чітко не визначена точна кількість осіб з однієї родини, яку мають право мобілізувати під час війни. Обмежень щодо мобілізації, наприклад, двох рідних братів, немає. Виходить, що якщо під мобілізацію підпадає відразу кілька чоловіків призовного віку, їх усіх можуть призвати.

Але, відповідно до ЗУ "Про мобілізацію і мобілізаційну підготовку", є винятки, хто саме точно не підлягає мобілізації особи з однієї родини.

Не призивають членів родини, коли близькі родичі військовозобов’язаного (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії рф у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

"Точно не будуть мобілізовувати тих чоловіків та жінок, чиї близькі родичі загинули на війні або зникли безвісти", – зауважує юрист.

Також до ЗСУ не заберуть чоловіка, який виховує неповнолітню дитину або дітей і його дружина при цьому перебуває на військовій службі. Якщо, наприклад, жінка вже служить у ЗСУ й у подружжя є неповнолітні діти, то чоловіка не мобілізують. І навпаки: якщо служить чоловік, то за неповнолітніми дітьми доглядає дружина і її не будуть мобілізовувати.