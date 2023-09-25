Могут ли мобилизовать сразу несколько членов семьи: объяснение юриста

Мобилизуют ли в ВСУ сразу нескольких членов семьи

В Украине четко не определено точное количество лиц из одной семьи, которых имеют право мобилизовать во время войны. Ограничений по мобилизации, например, двух родных братьев, нет. Выходит, что если под мобилизацию подпадает сразу несколько мужчин призывного возраста, их всех могут призвать.

Но, согласно ЗУ "О мобилизации и мобилизационной подготовке", есть исключения, кто именно точно не подлежит мобилизации лица из одной семьи.

Не призывают членов семьи, когда близкие родственники военнообязанного (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести при осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях, а также при обеспечении национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

"Точно не будут мобилизовывать тех мужчин и женщин, чьи близкие родственники погибли на войне или пропали без вести", – отмечает юрист.

Также в ВСУ не заберут мужчину, воспитывающего несовершеннолетнего ребенка или детей, и его жена при этом находится на военной службе. Если, например, женщина уже служит в ВСУ и у супругов есть несовершеннолетние дети, то мужчину не мобилизуют. И наоборот: если служит муж, то за несовершеннолетними детьми ухаживает жена и ее не будут мобилизуют.