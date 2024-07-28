Чи можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років: відповідь ТЦК

Чоловіків віком від 18 до 25 років в окремих випадках можуть мобілізувати. В ТЦК пояснили, хто може отримати повістки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський ТЦК та СП .

"Дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати", - кажуть у ТЦК.

Випадки, коли можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років

Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;

Якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;

Визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.

Скасування статусу "обмежено придатний" в Україні

На початку квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасував статус "обмежено придатний" в Україні. Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років.

Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії. Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати наступні статуси: