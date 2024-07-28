Чи можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років: відповідь ТЦК
Чоловіків віком від 18 до 25 років в окремих випадках можуть мобілізувати. В ТЦК пояснили, хто може отримати повістки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський ТЦК та СП.
"Дійсно, чоловіки віком від 18 до 25 років зараховуються до категорії призовників. Проте є випадки, коли й таких осіб можуть мобілізувати", - кажуть у ТЦК.
Випадки, коли можуть мобілізувати чоловіків віком від 18 до 25 років
- Якщо чоловік пройшов строкову службу у мирний час;
- Якщо чоловік закінчив вищий військовий навчальний заклад чи військову кафедру та отримав певну військово-облікову спеціальність;
- Визнаний військово-лікарською комісією як непридатний до строкової служби у мирний час та придатний у воєнний час.
Скасування статусу "обмежено придатний" в Україні
На початку квітня президент Володимир Зеленський підписав закон, що скасував статус "обмежено придатний" в Україні. Люди, які його мали, залишаються військовозобов’язаними навіть якщо їм менше ніж 25 років.
Тобто у таких людей дійсно можуть перевірити військово-облікові документи та якщо немає актуальних, відправити на повторне проходження військово-лікарської комісії. Згідно з новим законодавством, після неї чоловік може отримати наступні статуси:
- Придатний до служби;
- Придатний до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК та СП, військових навчальних закладах, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв'язку, оперативного забезпечення, охорони;
- Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку;
- Тимчасово непридатний - вимагає лікування, відпустки, звільнення від виконання службових обов'язків;
- Непридатний до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців.
Нагадаємо, у лютому президент Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію срочників. Протягом 12 місяців з дня звільнення в запас терміновики не можуть бути призвані.
Крім того, у квітні президент Володимир Зеленський підписав закон про зниження віку для мобілізації, знизивши його з 27 до 25 років.
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