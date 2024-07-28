Могут ли мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: ответ ТЦК
Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет в отдельных случаях могут мобилизовать. В ТЦК объяснили, кто может получить повестки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский ТЦК и СП.
"Действительно, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет относят к категории призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать", - говорят в ТЦК.
Случаи, когда могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет
- Если мужчина прошел срочную службу в мирное время;
- Если человек окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;
- Признанный военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и пригодный в военное время.
Отмена статуса "ограниченно пригодный" в Украине
В начале апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, отменивший статус "ограниченно пригодный" в Украине. Имевшие его люди остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет.
То есть у таких людей действительно могут проверить военно-учетные документы и, если нет актуальных, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии. Согласно новому законодательству, после нее мужчина может получить следующие статусы:
- Пригоден к службе;
- Пригоден для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
- Непригоден к военной службе с исключением из военного учета;
- Временно непригоден - требует лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей;
- Непригоден к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.
Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. В течение 12 месяцев со дня увольнения в запас срочники не могут быть призваны.
Кроме того, в апреле президент Владимир Зеленский подписал закон о понижении возраста для мобилизации, снизив его с 27 до 25 лет.
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