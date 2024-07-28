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Могут ли мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: ответ ТЦК

Украина, Воскресенье 28 июля 2024 09:18
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Могут ли мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет: ответ ТЦК Фото: в каких случаях мужчин в возрасте от 18 до 25 лет могут мобилизовать (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Мужчин в возрасте от 18 до 25 лет в отдельных случаях могут мобилизовать. В ТЦК объяснили, кто может получить повестки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский ТЦК и СП.

"Действительно, мужчины в возрасте от 18 до 25 лет относят к категории призывников. Однако есть случаи, когда и таких лиц могут мобилизовать", - говорят в ТЦК.

Случаи, когда могут мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет

  • Если мужчина прошел срочную службу в мирное время;
  • Если человек окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;
  • Признанный военно-врачебной комиссией как непригодный к срочной службе в мирное время и пригодный в военное время.

Отмена статуса "ограниченно пригодный" в Украине

В начале апреля президент Владимир Зеленский подписал закон, отменивший статус "ограниченно пригодный" в Украине. Имевшие его люди остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет.

То есть у таких людей действительно могут проверить военно-учетные документы и, если нет актуальных, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии. Согласно новому законодательству, после нее мужчина может получить следующие статусы:

  • Пригоден к службе;
  • Пригоден для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;
  • Непригоден к военной службе с исключением из военного учета;
  • Временно непригоден - требует лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей;
  • Непригоден к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.

Напомним, в феврале президент Владимир Зеленский подписал закон о демобилизации срочников. В течение 12 месяцев со дня увольнения в запас срочники не могут быть призваны.

Кроме того, в апреле президент Владимир Зеленский подписал закон о понижении возраста для мобилизации, снизив его с 27 до 25 лет.

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Мобилизация в Украине
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