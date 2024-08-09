Чи можуть лабораторії встановлювати "ліміти" на безплатні аналізи: пояснення НСЗУ

Деякі приватні лабораторії в Україні цього року підписали контракти із НСЗУ і почали робити аналізи за направленням сімейних лікарів. Проте з часом з'явилися скарги, що лабораторії встановлюють ліміти на кількість таких аналізів та відмовляють "безкоштовним" пацієнтам.

У НСЗУ пояснюють, що окремого пакету з виключно лабораторних послуг в програмі медичних гарантій немає. Проте багато лабораторних послуг включені в пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". Цей пакет окрім лабораторних і інструментальних досліджень передбачає надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги та надання інших медичних послуг відповідно до специфікацій.

"НСЗУ не обмежує пацієнтів в отриманні медичних послуг за програмою медичних гарантій. Як і раніше, пацієнти мають можливість зробити лабораторні аналізи безоплатно за направленням сімейного або іншого лікуючого лікаря у будь-якого надавача медичних послуг, який має договір з НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах", - зазначають у службі.

Тому, якщо пацієнту безпідставно відмовили у проведенні безкоштовниханалізів, в НСЗУ рекомендують звернутися до контакт-центру служби за номером 16-77.

Дізнатися адресу та контакти закладів, які мають договір з НСЗУ, можна: