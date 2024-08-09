Могут ли лаборатории устанавливать "лимиты" на бесплатные анализы: объяснение НСЗУ

Некоторые частные лаборатории в Украине в этом году подписали контракты с НСЗУ и начали проводить анализы по направлению семейных врачей. Однако с течением времени появились жалобы, что лаборатории устанавливают лимиты на количество таких анализов и отказывают "бесплатным" пациентам.

В НСЗУ объясняют, что отдельного пакета исключительно лабораторных услуг в программе медицинских гарантий нет. Однако многие лабораторные услуги включены в пакет "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях". Этот пакет, кроме лабораторных и инструментальных исследований, предусматривает предоставление консультативно-диагностической и лечебно-профилактической специализированной амбулаторной медицинской помощи и предоставление других медицинских услуг в соответствии со спецификациями.

"НСЗУ не ограничивает пациентов в получении медицинских услуг по программе медицинских гарантий. Как и раньше, пациенты имеют возможность сделать лабораторные анализы бесплатно по направлению семейного или другого лечащего врача у любого поставщика медицинских услуг, имеющего договор с НСЗУ по пакету "Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях", - отмечают в службе.

Поэтому, если пациенту безосновательно отказали в проведении бесплатных анализов, в НСЗУ рекомендуют обратиться в контакт-центр службы по номеру 16-77.

Узнать адрес и контакты учреждений, имеющих договор с НСЗУ, можно: