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Чи можуть лабораторії встановлювати "ліміти" на безплатні аналізи: пояснення НСЗУ

Київ, Україна, П'ятниця 09 серпня 2024 06:30
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Чи можуть лабораторії встановлювати "ліміти" на безплатні аналізи: пояснення НСЗУ Фото: Проведення аналізів у лабораторії (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Деякі приватні лабораторії в Україні роблять безкоштовні аналізи за направленням від сімейного лікаря. Такі заклади підписали контракти із НСЗУ.

Чи можуть лабораторії встановлювати "ліміти" на безплатні аналізи, РБК-Україна пояснили у Національній службі здоров'я України.

Деякі приватні лабораторії в Україні цього року підписали контракти із НСЗУ і почали робити аналізи за направленням сімейних лікарів. Проте з часом з'явилися скарги, що лабораторії встановлюють ліміти на кількість таких аналізів та відмовляють "безкоштовним" пацієнтам.

У НСЗУ пояснюють, що окремого пакету з виключно лабораторних послуг в програмі медичних гарантій немає. Проте багато лабораторних послуг включені в пакет "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах". Цей пакет окрім лабораторних і інструментальних досліджень передбачає надання консультативно-діагностичної та лікувально-профілактичної спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги та надання інших медичних послуг відповідно до специфікацій.

"НСЗУ не обмежує пацієнтів в отриманні медичних послуг за програмою медичних гарантій. Як і раніше, пацієнти мають можливість зробити лабораторні аналізи безоплатно за направленням сімейного або іншого лікуючого лікаря у будь-якого надавача медичних послуг, який має договір з НСЗУ за пакетом "Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах", - зазначають у службі.

Тому, якщо пацієнту безпідставно відмовили у проведенні безкоштовниханалізів, в НСЗУ рекомендують звернутися до контакт-центру служби за номером 16-77.

Дізнатися адресу та контакти закладів, які мають договір з НСЗУ, можна:

  • скориставшись онлайн-картою "Електронна карта місць надання послуг за програмою медичних гарантій";
  • або зателефонувавши до контакт-центру НСЗУ, дзвінки безоплатні.

Нагадаємо, ми писали, що робити, якщо людина не пам’ятає, з яким сімейним лікарем уклала декларацію.

Також ми розповідали, на що пацієнти найчастіше скаржаться до НСЗУ. Нерідко поступали скарги на розділення черг для пацієнтів у приватних лабораторіях.

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