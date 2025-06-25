Чи можуть киян не пускати в паркінги під час атак: роз'яснення КМДА

Він зазначив, що зараз у Києві є 461 один підземний паркінг. Більшість із них офіційно є захисними спорудами, під час тривоги там ховається багато киян.

За словами Ткачука, якщо паркінг є приватним, власнику необхідно подати заяву до однієї з райадміністрацій. Після цього фахівці перевіряють технічний стан приміщень і ухвалюють рішення.

Чиновник звернув увагу, що без згоди власника влада міста не може включати паркінг до переліку захисних споруд, навіть якщо приміщення для цього підходить.

"Враховуючи, що підземні стоянки є різної форми власності, зокрема приватної, потрібна згода власника, щоб офіційно їх перетворити на укриття. Якщо паркінг не входить до фонду захисних споруд, то власник не зобов'язаний пускати туди людей навіть під час атак", - розповів Ткачук.

Але, за його словами, якщо паркінг занесено до переліку і вказано на міській карті, - відмовити не пускати туди жителів не мають права.