Могут ли киевлян не пускать в паркинги во время атак: разъяснение КГГА

Он отметил, что сейчас в Киеве есть 461 один подземный паркинг. Большинство из них официально являются защитными сооружениями, во время тревоги там укрывается много киевлян.

По словам Ткачука, если паркинг является частным, владельцу необходимо подать заявление в одну из райадминистраций. После этого специалисты проверяют техническое состояние помещений и принимают решение.

Чиновник обратил внимание, что без согласия владельца власти города не могут включать паркинг в перечень защитных сооружений, даже если помещение для этого подходит.

"Учитывая, что подземные стоянки есть разной формы собственности, в частности частной, нужно согласие собственника, чтобы официально их превратить в укрытие. Если паркинг не входит в фонд защитных сооружений, то владелец не обязан пускать туда людей даже во время атак", - рассказал Ткачук.

Но, по его словам, если паркинг включен в перечень и указан на городской карте, - отказать не пускать туда жителей не имеют права.