Чи можуть хлопці до 25 років виїжджати на навчання за кордон: пояснення юриста

Під час війни студенти вищих навчальних закладів, які за віком не підлягають мобілізації, мають право на виїзд з України за певних умов.

Чи можуть українські студенти до 25 років повернутися за кордон на навчання, у коментарі РБК-Україна пояснила адвокат Адвокатського бюро "Івана Хомича" Олена Воронкова .

Виїзд за кордон чоловікам 18-60 років під час воєнного стану дозволяється за певних умов. Це стосується і деяких студентів, які навчаються за кордоном. Вони можуть приїхати до України та повернутися знову на навчання в іншу країну.

Як пояснює Олена Воронкова, згідно з Правилами перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою КМУ від 27.05.1995 №57, українці чоловічої статі можуть приїхати в Україну та знову повернутись на навчання за кордон, але за певних умов. Зокрема:

бути віком 18-22 років;

не підлягати призову на військову службу під час мобілізації;

бути студентом вищих закладів освіти, здобувати ступінь бакалавра, або магістра (для певного переліку спеціальностей) і бути учасником академічної мобільності на один семестр.

Фото: Навчання у виші (gettyimages.com)

"За наявності цих всіх умов, актуальних документів та оновлення даних у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки або через застосунки людина може приїхати до країни, а потім повернутись на навчання за кордон", - юрист.