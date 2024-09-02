Могут ли парни до 25 лет выезжать на учебу за границу: объяснение юриста

Во время войны студенты высших учебных заведений, по возрасту не подлежащие мобилизации, имеют право на выезд из Украины при определенных условиях.

Могут ли украинские студенты до 25 лет вернуться за границу на обучение, в комментарии РБК-Украина объяснила адвокат Адвокатского бюро "Ивана Хомича" Елена Воронкова .

Выезд за границу мужчинам 18-60 лет во время военного положения разрешается при определенных условиях. Это касается и некоторых студентов, обучающихся за границей. Они могут приехать в Украину и снова вернуться на обучение в другую страну.

Как объясняет Елена Воронкова, согласно Правилам пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденными постановлением КМУ от 27.05.1995 №57, украинцы мужского пола могут приехать в Украину и снова вернуться на обучение за границу, но при определенных условиях. В частности:

быть в возрасте 18-22 лет;

не подлежать призыву на военную службу во время мобилизации;

быть студентом высших учебных заведений, получать степень бакалавра, или магистра (для определенного перечня специальностей) и быть участником академической мобильности на один семестр.

Фото: Обучение в вузе (gettyimages.com)

"При наличии всех этих условий, актуальных документов и обновления данных в территориальном центре комплектования и социальной поддержки или через приложения человек может приехать в страну, а затем вернуться на обучение за границу", - юрист.