UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чи можуть не дати декрет під час війни: що кажуть у Пенсійному фонді

Фото: Пенсійний фонд пояснив, чи можуть не дати декрет під час війни (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Декретну відпустку під час воєнного стану зобов'язані надати всі роботодавці. Навіть у випадку, якщо дія трудового договору була призупинена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд у Facebook.

Як зазначається, у період дії воєнного стану роботодавець не може відмовити працівниці в наданні відпустки у зв'язку із вагітністю та пологами. Це також стосується відпустки для догляду за дитиною до досягнення трирічного віку, навіть якщо трудовий договір закінчився.

Пенсійний фонд наголошує, що це закріплюється статтею 12 Закону України "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

"Роботодавець має відновити вагітну жінку на роботі з моменту відкриття лікарняного та надати заяву-розрахунок для фінансування допомоги по вагітності та пологах", - йдеться у повідомленні.

Декретні виплати в Україні

Розмір допомоги при народженні дитини фіксований та однаковий для всіх, попри кількість дітей, які виховуються в сім'ї. Ця сума становить 41 280 гривень.

Виплата здійснюється одноразово у сумі 10 320 гривень, а решта допомоги виплачується протягом наступних 36 місяців - по 860 гривень щомісяця.

Раніше РБК-Україна повідомляло, за які послуги породіллям та вагітним не потрібно платити у пологових будинках.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
вагітна жінкаПенсионный фонд Украины