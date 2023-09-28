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Могут ли не дать декрет во время войны: что говорят в Пенсионном фонде

Фото: Пенсионный фонд объяснил, могут ли не дать декрет во время войны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Декретный отпуск во время военного положения обязаны предоставить все работодатели. Даже в случае, если действие трудового договора было приостановлено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Пенсионный фонд в Facebook.

Как отмечается, в период действия военного положения работодатель не может отказать работнице в предоставлении отпуска по беременности и родам. Это также касается отпуска по уходу за ребенком до достижения трехлетнего возраста, даже если трудовой договор закончился.

Пенсионный фонд отмечает, что это закрепляется статьей 12 Закона Украины "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

"Работодатель должен восстановить беременную женщину на работе с момента открытия больничного и предоставить заявление-расчет для финансирования пособия по беременности и родам", - говорится в сообщении.

Декретные выплаты в Украине

Размер пособия при рождении ребенка фиксирован и одинаков для всех, несмотря на количество детей, воспитывающихся в семье. Эта сумма составляет 41 280 гривен.

Выплата проводится единоразово в сумме 10 320 гривен, а остальная помощь выплачивается в течение следующих 36 месяцев - по 860 гривен ежемесячно.

Ранее РБК-Украина сообщало, за какие услуги роженицам и беременным не нужно платить в роддомах.

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