Чи можна змінити ім'я за кордоном: що потрібно знати громадянам України

Ім'я громадянина України складається з трьох компонентів: прізвища, власного імені та по батькові. У деяких випадках його можна змінити перебуваючи за кордоном.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Департаменту консульської служби МЗС України у Facebook.
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Згідно з інформацією Департаменту консульської служби МЗС України, в цілому змінити своє прізвище, ім'я та по батькові мають право:
Тим часом для українців за кордоном існує важлива умова: консул може зареєструвати зміну імені лише для громадян України, які офіційно оформили виїзд на постійне проживання (в іншій країні).
"Якщо ви хочете виїхати за межі України для того, щоб постійно проживати в іншій країні, вам потрібно оформити пакет документів для виїзду за кордон на постійне проживання", - пояснили громадянам.
Для того, щоб розпочати процедуру оформлення виїзду на постійне проживання в іншу країну (за кордон), потрібно звертатися:
"Підтвердження: після завершення процедури оформлення виїзду на постійне проживання за кордон у вашому закордонному паспорті має бути (обов'язково) штамп "Постійне проживання _______ (зазначається країна)" та (опціонально) штамп про прийняття на постійний консульський облік", - розповіли українцям.
Уточнюється, що послуга поводиться за попереднім записом, який здійснюється через форму онлайн-реєстрації.
Насамкінець у Департаменті консульської служби МЗС України повідомили, що до заяви про зміну імені додаються такі документи:
Нагадаємо, раніше ми розповідали про права українців за кордоном - що потрібно знати та куди звертатися за допомогою.
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