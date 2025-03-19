Можно ли сменить имя за границей: что нужно знать гражданам Украины

Имя гражданина Украины состоит из трех компонентов: фамилии, собственного имени и отчества. В некоторых случаях его можно изменить находясь за границей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента консульской службы МИД Украины в Facebook.
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Согласно информации Департамента консульской службы МИД Украины, в целом сменить свою фамилию, имя и отчество имеют право:
Между тем для украинцев за границей существует важное условие: консул может зарегистрировать смену имени только для граждан Украины, которые официально оформили выезд на постоянное проживание (в другой стране).
"Если вы хотите выехать за пределы Украины для того, чтобы постоянно проживать в другой стране, вам нужно оформить пакет документов для выезда за границу на постоянное проживание", - объяснили гражданам.
Для того чтобы начать процедуру оформления выезда на постоянное проживание в другую страну (за границу), нужно обращаться:
"Подтверждение: после завершения процедуры оформления выезда на постоянное проживание за границу в вашем загранпаспорте должен быть (обязательно) штамп "Постоянное проживание _______ (указывается страна)" и (опционально) штамп о принятии на постоянный консульский учет", - рассказали украинцам.
Уточняется, что услуга ведется по предварительной записи, которая осуществляется через форму онлайн-регистрации.
В завершение в Департаменте консульской службы МИД Украины сообщили, что к заявлению о смене имени прилагаются следующие документы:
Напомним, ранее мы рассказывали о правах украинцев за границей - что нужно знать и куда обращаться за помощью.
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