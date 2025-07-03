Чи можна жувати жуйку на голодний шлунок: що кажуть лікарі

Що буде, якщо жувати жуйку на голодний шлунок?

Лікарі та дієтологи мають чітку відповідь, яка може здивувати: жувати гумку на порожній шлунок - це не найкраща ідея, і для деяких категорій людей це може бути навіть шкідливо.

Коли ми починаємо жувати, наш організм отримує чіткий сигнал про те, що готується до прийому їжі. Цей процес запускає цілий каскад реакцій: активно виробляється слина, що містить ферменти для початкового розщеплення їжі.

Але найголовніше - мозок посилає сигнали шлунку, спонукаючи його виробляти шлунковий сік, багатий на соляну кислоту та травні ферменти. Це нормальна підготовка до перетравлення їжі, яка ось-ось надійде.

Саме в цьому процесі і криється головна проблема, якщо шлунок порожній.

"Коли шлунок виробляє шлунковий сік у відповідь на жування, але їжа не надходить, ця кислота починає роз'їдати власні стінки шлунка," - розповіла нутриціолог Наталія Кондратюк.

Постійне подразнення слизової оболонки шлунка надлишком кислоти може призвести до гастриту (запалення слизової), виразки шлунка та дванадцятипалої кишки. Особливо це стосується людей, які вже схильні до цих захворювань. Лікарі застерігають, що надлишок кислоти може загострити існуючі проблеми або сприяти виникненню нових, а також викликати неприємну печію та рефлюкс, коли кислота закидається у стравохід.

Крім того, регулярне "обманювання" шлунка може порушити його природні ритми та здатність адекватно реагувати на справжню їжу, що з часом може призвести до хронічних проблем із травленням.

Шкода чи користь жуйки для зубів?

Ліікар-стоматолог Роман Нісходовський розповів, що перевагою жувальної гумки є те, що вона може очистити наліт на зубах, проте жувати гумку потрібно лише після їжі та не довше десяти хвилин.

"Коли ми вживаємо їжу, на зубах є місця, які важко очищаються. При полосканні ми можемо використати також жуйку. За рахунок якої жуючи, наліт залишається на ній і наші зубки очищаються", - уточнив стоматолог.