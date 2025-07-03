Можно ли жевать жвачку на голодный желудок: что говорят врачи

Что будет, если жевать жвачку на голодный желудок?

Врачи и диетологи имеют четкий ответ, который может удивить: жевать жвачку на пустой желудок - это не лучшая идея, и для некоторых категорий людей это может быть даже вредно.

Когда мы начинаем жевать, наш организм получает четкий сигнал о том, что готовится к приему пищи. Этот процесс запускает целый каскад реакций: активно вырабатывается слюна, содержащая ферменты для начального расщепления пищи.

Но самое главное - мозг посылает сигналы желудку, побуждая его вырабатывать желудочный сок, богатый соляной кислотой и пищеварительными ферментами. Это нормальная подготовка к перевариванию пищи, которая вот-вот поступит.

Именно в этом процессе и кроется главная проблема, если желудок пустой.

"Когда желудок вырабатывает желудочный сок в ответ на жевание, но пища не поступает, эта кислота начинает разъедать собственные стенки желудка", - рассказала нутрициолог Наталья Кондратюк.

Постоянное раздражение слизистой оболочки желудка избытком кислоты может привести к гастриту (воспаление слизистой), язве желудка и двенадцатиперстной кишки. Особенно это касается людей, которые уже склонны к этим заболеваниям. Врачи предостерегают, что избыток кислоты может обострить существующие проблемы или способствовать возникновению новых, а также вызвать неприятную изжогу и рефлюкс, когда кислота забрасывается в пищевод.

Кроме того, регулярное "обманывание" желудка может нарушить его естественные ритмы и способность адекватно реагировать на настоящую пищу, что со временем может привести к хроническим проблемам с пищеварением.

Вред или польза жвачки для зубов?

Врач-стоматолог Роман Нисходовский рассказал, что преимуществом жевательной резинки является то, что она может очистить налет на зубах, однако жевать резинку нужно только после еды и не дольше десяти минут.

"Когда мы употребляем пищу, на зубах есть места, которые трудно очищаются. При полоскании мы можем использовать также жвачку. За счет которой жуя, налет остается на ней и наши зубки очищаются", - уточнил стоматолог.