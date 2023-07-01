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Можно ли заразить других после прививки "живыми" вакцинами: объяснение

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Суббота 01 июля 2023 10:45
Можно ли заразить других после прививки "живыми" вакцинами: объяснение Фото: можно ли заразить других после прививки "живыми" вакцинами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Живые" вакцины содержат сильно ослабленные вирусы и бактерии. Существует очень малый шанс того, что после вакцинации привитый человек все же сможет инфицировать невакцинированного человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

К "живым" вакцинам относятся вакцины от:

  • ветряной оспы;
  • ротавируса;
  • кори/краснухи/паротита;
  • оральная вакцина от полиомиелита;
  • туберкулеза;
  • желтой лихорадки;

Вышеупомянутые вакцины противопоказаны беременным и людям с сильно ослабленным иммунитетом.

"Существует очень небольшой шанс того, что после вакцинации, вирус может выделяться со слизью из дыхательных путей или с испражнениями привитого человека, инфицировать невакцинированного человека. Это в общем и целом. Однако есть особенности в зависимости от вакцины", - пишет Минздрав.

Предполагают, что вирус ветрянки, например, может передаваться в редких случаях, когда после вакцинации возникла сыпь. В зоне опасности могут оказаться люди, которые имеют ослабленный иммунитет вследствие тяжелых болезней: ВИЧ-инфицированные, люди после пересадки органов, или же те, кто проходит химиотерапию. Хотя ученые ставят это под сомнение.

Поэтому такие люди должны избегать контакта:

  • с подгузниками младенцев, которые были вакцинированы от ротавируса, в течение 4 недель после прививки;
  • с людьми, которые получили оральную вакцину против полиомиелита, в течение 6-8 недель после прививки;
  • с людьми, у которых появилась сыпь на коже в результате вакцинации против ветряной оспы, до момента исчезновения сыпи.

"Хотя от привитых против кори, краснухи или паротита можно выделить вирус из слюны, следует помнить, что такой человек не является заразным - вирус не передается другим людям. Поэтому контактировать после прививки КПК с людьми, которым противопоказана вакцина против кори, паротита, краснухи, можно, это безопасно. И наоборот, вакцинацию нужно проводить, чтобы они не стали источником инфекции для людей с ослабленным иммунитетом", - добавляет Минздрав.

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Министерство здравоохранения Украины
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